Yandaş yazardan yüksek sesli ezan şikayeti: Eziyete dönüştü, kulakları tırmalıyor

Star gazetesi yazarı Resul Tosun, yüksek sesli ezandan şikayet ederken, 'Günümüzde yüksek sesli hoparlörle okunan ezan ve Kuran tilaveti müminin umduğu huzuru ve huşuu vermek bir yana kulakları tırmalamaktadır, rahatsız etmektedir' dedi.

Star gazetesi yazarı Resul Tosun, yüksek sesli ezandan şikayetçi olduğu bir yazı kaleme aldı.

"Günümüzde yüksek sesli hoparlörle okunan ezan ve Kuran tilaveti müminin umduğu huzuru ve huşuu vermek bir yana kulakları tırmalamaktadır, rahatsız etmektedir" diyen Tosun, "Bu durum aşırı derecede ses kirliliği yapmakta ve beyin hücrelerini öldürdüğü için insan sağlığına zarar vermektedir... Özellikle bitişik bina sistemi olan semtlerde yüksek volümlü ezanlar küçük çocukları korkutmakta büyükleri de rahatsız etmektedir. Oysa ezanın sevdirilmesi gerekir değil mi?" ifadesini kullandı.

Tosun, yazısına şöyle devam etti: