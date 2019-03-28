Yandaş yazardan 'AKP'ye oy vermeyeceğim' mesajı

Gezi Direnişi döneminde Kabataş yalanını ısrarla savunan isimlerden olan, AKP içinde yaşanan tartışmalar sonrası 2017 yılında Yeni Şafak gazetesinden ayrılan Cemile Bayraktar, üstü kapalı şekilde seçimlerde AKP'ye oy vermeyeceğini açıkladı.

AKP'de yaşanan tartışmalar sonrası 2017 yılında Yeni Şafak gazetesinden ayrılan Cemile Bayraktar, 31 Mart seçimleri öncesi dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

“'Şimdi kırgınlık zamanı değil, kırılmayın oy verin' diyorsunuz ya, demek ki 'kırgınlığın' farkındasınız? Bunun yerine 'Niye kırıldınız?' diye sormak aklınıza gelmiyor mu? Ya da 'Şurada şöyle hatalar yaptık, telafi edeceğiz' desenize, insanlar niye kırıldı diye bir düşünün..." diyen Bayraktar, "Seçimde Cumhur İttifakı çoğunluğun oyunu alır mı alamaz mı bilemem ancak seçmen tepkisinin birkaç nedenini söyleyeyim; torpil, adam kayırma, ekonomi, maksadını aşacak şekilde partileri terörle ilişkilendirme, medyanın sürekli tek tip haber yapması, ehliyetsizleri göreve getirmeniz. En azından kendi adıma 3-4 yıldır 'kırıldım, hatalar var ama zaman kırgınlık zamanı değil, oy verelim, hataları telafi edeceklerdir' diye düşündüm ancak gördüğüm şu, oy verdikçe, kırgınlıklarımızı yuttukça hataları telafi etmeyecekler... mesele budur" ifadelerini kullandı.