Yandaş yazar, ABD Suriye'yi vurursa AKP'nin alacağı tavrı açıkladı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, Ankara'daki havayı kokladığını belirtirken, 'Hiç kuşkusuz ABD’nin Suriye’de Esad rejimini vurması, Ankara’da memnuniyetle karşılanacaktır' dedi.

ABD'nin Suriye'yi ve Rusya'yı hedef alan saldırgan açıklamaları sonrası AKP net açıklamalar yapmaktan kaçınıyor.

Ancak AKP'li yazar ve muhabirler, AKP kulislerinden ayrıntılar paylaşmaya ve AKP'nin gerçek duruşunu yazmaya devam ediyor.

Suriye'ye yönelik saldırının AKP'de memnuniyet yaratacağını belirten Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Ankara'daki havayı kokladıktan sonra yazdığını belirttiği yazısında, "Ankara, geçen seneye göre, daha ihtiyatlı bir yerde duruyor. Hiç kuşkusuz ABD’nin Suriye’de Esad rejimini vurması, Ankara’da memnuniyetle karşılanacaktır. Ama hükümet bu defa ‘sevincini içine atarak’ daha temkinli bir söylemle karşımıza çıkabilir" dedi.