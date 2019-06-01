Yandaş vakıfların terlik ve çilingir masraflarını da belediye ödemiş

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, önceki belediye başkanının görev yaptığı dönemde yönetiminde Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu TÜGVA ve Ensar Vakfı’na 250 milyon lira aktarıldığını açıkladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet önceki belediye başkanının göre yaptığı dönemde AKP'ye yakınlığıyla bilinen TÜGVA ve Ensar Vakfı’na aktarılan paraları gündeme getirdi. Hürriyet, İzmit Belediyesi’nin bu derneklere 250 milyon lira borcu olduğunu bildirdi.

3 BİN LİRALIK TERLİK, ÇİLİNGİR MASRAFI...

Belediye ile TÜGVA arasında imzalanan 25 yıllık protokole göre, TÜGVA'nın yapacağı bina ya da diğer işleri belediye yüklenecek. Hürriyet, yapılan harcamaların ayrıntılarını "TÜGVA'nın terliklerini bile biz almışız. 3 bin liralık terlik alınmış. Ensar Vakfı’nın çilingirini bile biz karşılamışız" ifadeleri ile paylaştı.

İzmit Belediyesi'nin "borçsuz" olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Fatma Kaplan Hürriyet, "Resmi olarak 207 milyon borç bulunuyor" dedi.