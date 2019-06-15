Yandaş Turgay Güler'e tazminat cezası

Mahmut Tanal'ın Turgay Güler hakkında açtığı tazminat davası sonuçlandı. Öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin cenazesine katılan Mahmut Tanal'a 'PKK cenazesinde ne işi var' sözleriyle saldıran Güler, 5 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Tahir Elçi, Diyarbakır'da süren çatışmalardan zarar gören tarihi minarenin önünde yapılan basın açıklaması sırasında öldürülmüştü.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin cenazesine katılan Mahmut Tanal'ı "Bu Mahmut Tanal arkadaşın PKK cenazesinde ne işi var" sözleriyle hedef alan yandaş kalem Turgay Güler, 5 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın "Hukuka aykırı söylemlerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" iddiasıyla Turgay Güler hakkında açtığı tazminat davasında Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, Güler aleyhine karar verdi ve yandaş kalem Turgay Güler'i mahkum etti.

TAHİR ELÇİ

29 Kasım 2015'te Tanal'ın da katıldığı kalabalık bir cenaze töreniyle uğurlanmış olan Tahir Elçi öldürüldüğünde Diyarbakır Barosu Başkanı'ydı. Elçi, Diyarbakır'daki Şeyh Mutahhar Camii’nin 515 yıllık Dört Ayaklı Minaresi'nin önünde baro üyesi avukatların da katılımıyla yaptığı bir basın toplantısı sırasında vurularak öldürülmüştü.

Elçi'nin can verdiği basın toplantısı, tarihi minarenin o günlerde Diyarbakır'da süren sokak çatışmaları sırasında zarar görmesi nedeniyle düzenlenmişti.

Resmi makamlar, olayın hemen ardından yaptıkları açıklamada Tahir Elçi'nin ölümünün minarenin yakınında gerçekleşen bir silahlı çatışmayla ilgili olduğunu, Elçi'nin çatışmada polisten kaçan PKK'lilerin kurşunuyla öldüğünü iddia etmişlerdi.

Olay yerinden görüntülere ve keşiflere dayanarak Diyarbakır Barosu tarafından hazırlanan raporlar Elçi'nin ölümünün polis kurşunuyla gerçekleştiğine işaret ediyor.

Elçi'nin öldürülmesinin ardından 3 yılı aşkın süre geçtiği halde, soruşturmayı sürdüren Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı sorumlular hakkında bir dava açmış değil.