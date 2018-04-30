Yandaş kalemler: AKP milletvekili kaybedecek

AKP'li köşe yazarları 24 Haziran seçimlerinde parlamentoda yaşanacak olası kayıp tartışması başladı. Sabah yazarı Hilal Kaplan ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, parlamento seçiminde yaşanacak kaybın sistemin kilitlenmesine ve AKP'lilerin yargılanmasına yol açabileceğini belirtti.

24 Haziran seçimleri için alınan kararın ardından AKP'li köşe yazarları arasında parlamento seçimlerine ilişkin tartışma başladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması ancak parlamento seçimlerinde güç kaybı yaşanması durumunda sistemin kilitleneceğini yazan AKP'li köşe yazarları, konuya ilişkin yazılar kaleme aldı.

Sabah yazarı Hilal Kaplan, AKP seçmenin partiyi cezalandırmak isteyebileceğini, bunun için de cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy verip, milletvekili seçiminde başka partiye oy verebileceğini dile getirdi.

Kaplan, "AK Parti kazanmak istiyorsa, yasama erkinde kuvvetli olmadığı takdirde Erdoğan'ın eli kolu bağlı bir Cumhurbaşkanı haline gelebileceği, muhalefetin yasamayı kilitleyerek Cumhurbaşkanı'nın idare gücünü sekteye uğratacağı, bunun ekonomiden dış politikaya pek çok alana menfi yansımalarınınolacağı da özenle anlatılmalı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'AKP'NİN DÜŞEN MARKA DEĞERİ TOPLANIR MI?'

Konuya ilişkin bir köşe yazısı da Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk tarafından kaleme alındı. "Benim tahminim, insanlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy verirken, rahatsız oldukları her konunun acısını parlamento seçiminde AK Parti’den çıkarabilir" diyen Öztürk, aynı Kaplan gibi, "AK Parti tabanında bu eğilimi görüyorum. Bu kadar kısa süre içinde AK Parti’nin düşen marka değerini yükseltebilirler mi bilemiyorum. Ancak en azından seçim kampanyasında buna dikkat etmek lazım... AK Parti parlamentoda çoğunluğunu kaybederse, sadece iktidarı kitlenmez, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, tüm siyasilere yargı süreçlerini bu parlamento başlatabilir" uyarısında bulundu.

