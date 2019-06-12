Yandaş gazetecinin tedavisi zor hastalığı...

Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi olan ve TRT ile CNN Türk'te de görev yapan yandaş gazeteci Hakan Çelik, İzlanda-Türkiye maçına devlet uçağıyla gitmiş, paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
Çelik'in bu karesinden yola çıkan "@OperationAtilla" adlı sosyal medya kullanıcısı, Çelik'in daha önce çektirdiği onlarca benzer fotoğrafı paylaştı.
"İsim: Hakan Çelik / Meslek: Gazeteci / Yaş: 49 / Teşhis: Devletin hususi taşıtlarıyla fotoğraf çektirme obsesyonu var" notuyla paylaşılan kareler şöyle:
İsim: Hakan Çelik
Meslek: Gazeteci
Yaş: 49
Teşhis: Devletin hususi taşıtlarıyla fotoğraf çektirme obsesyonu var. pic.twitter.com/M3pSagw9gO
— Atilla (@OperationAtilla) 12 Haziran 2019