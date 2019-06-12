Yandaş gazetecinin tedavisi zor hastalığı...

Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Türkiye-İzlanda maçına devlet uçağıyla gidip bir de çektirdiği fotoğrafı paylaşınca büyük tepki çekmişti. Çelik'in tepki çeken bu karesinin tek olmadığı, daha önce de birçok kez devlet uçaklarıyla yaptığı seyahatleri fotoğrafladığı ortaya çıktı.

Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi olan ve TRT ile CNN Türk'te de görev yapan yandaş gazeteci Hakan Çelik, İzlanda-Türkiye maçına devlet uçağıyla gitmiş, paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Çelik'in bu karesinden yola çıkan "@OperationAtilla" adlı sosyal medya kullanıcısı, Çelik'in daha önce çektirdiği onlarca benzer fotoğrafı paylaştı. "İsim: Hakan Çelik / Meslek: Gazeteci / Yaş: 49 / Teşhis: Devletin hususi taşıtlarıyla fotoğraf çektirme obsesyonu var" notuyla paylaşılan kareler şöyle: İsim: Hakan Çelik

Meslek: Gazeteci

Yaş: 49

Teşhis: Devletin hususi taşıtlarıyla fotoğraf çektirme obsesyonu var. pic.twitter.com/M3pSagw9gO — Atilla (@OperationAtilla) 12 Haziran 2019