Yandaş Cemile Bayraktar'dan atanmayan öğretmenlere hakaret

Kabataş yalancısı Cemile Bayraktar, Twitter hesabından ''Seçime az kaldı ama 'atama bekleyen öğretmenler' hâlâ başımızın etini yemek için tweet atmaya başlamadı, endişeliyim'' paylaşımını yaptı.

Gezi eylemleri sırasında Kabataş'ta başörtülü kadına saldırıldığı yönünde yalan haber yayma projesinde aktif rol alan eski Yenişafak yazarı Cemile Bayraktar, 24 Haziran'a 2 aydan az bir süre kala atanmayan öğretmenler için tepki çeken bir tweet attı. Bayraktar, "Seçime az kaldı ama 'atama bekleyen öğretmenler' hâlâ başımızın etini yemek için tweet atmaya başlamadı, endişeliyim" yazdı. Bayraktar gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi. Son olarak Aydın'da 25 yaşındaki atanmayan öğretmen Merve Çavdar, intihar etmişti.