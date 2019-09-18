Yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

İstanbul Tuzla'daki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sırasında patlama yaşandı.
Çarşamba, 18 Eylül 2019 15:03

İstanbul Tuzla'da yanan fabrikada patlama oldu.

Yakıt tankının patlaması sonucu yaralananlar var.

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