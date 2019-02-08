Yalçın Menteş hayatını kaybetti

Bir süredir İstanbul'da bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören oyuncu Yalçın Menteş dün akşam hayatını kaybetti.

Haberi Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş duyurdu:

"Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun!"

Menteş'in doktoru geçtiğimiz hafta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Diyabetik olan ve akciğer kanseri yönünden uzun süredir tedavi gören hastada pnömonik infiltrasyon ilavesiyle solunum güçlüğü oluşmuş ve bu nedenle entübe edilmiştir. Hastanemize getirildiği andan itibaren entübasyon suni solunum cihazlarıyla tedavimize devam ediyoruz. Solunum yeterli olmadığı için cihaza bağlı uyutuyoruz. Genel olarak kalp yönünden problem yok, gayet iyi. Tansiyonu tutarlı. Kan gazları solunum cihazıyla dengeli tutuluyor. Gerekli antibiyotikleri vererek takip ediyoruz."