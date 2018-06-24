Yalçın Akdoğan sandık başkanlarını toplamak istedi, koruması tehdit etti

AKP'den milletvekili adayı ve eski bakan Yalçın Akdoğan'ın Ankara’daki Akgün Ulusoy İlköğretim Okulu’na gidip sandık başkanlarını toplamak istediği, korumasının 'Akşam 5'te görüşeceğiz' diyerek tehditte bulunduğu öğrenildi.

AKP'li eski bakan ve milletvekili adayı Yalçın Akdoğan'ın Ankara’daki Akgün Ulusoy İlköğretim Okulu’na gidip sandık başkanlarını toplamak istediği iddia edildi.

Odatv'nin haberine göre ihbar üzerine olay yerine gidip tutanak tutturan Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, yaşananları şöyle anlattı:

“Yalçın Akdoğan okula gelmiş, sandık başkanlarını bir araya toplamaya çalışmış. Buna tepki gelince de Yalçın Bey okul müdürünün odasına gitmiş ve odayı kapatmış. Dışarıda sıkıntı başlamış ve kalabalık artmış. Daha sonra ‘Kalabalık dağılırsa çıkarım’ demiş ve çıkmış. Bu arada Akdoğan’ın koruması da bir kişiyi tartaklamış. Akdoğan ve koruması ayrılırken koruması ‘Akşam 5’te görüşeceğiz’ diye provokasyonda bulunmuş."