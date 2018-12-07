Yabancıya vatandaşlıkta satış vaadi geçerli olacak

Türk Vatandaşlığı Kanunu hakkındaki yönetmelik değişikliğine göre, 250 bin dolar tutarında peşin ödeme yapılan taşınmazın satışının vaat edilmesi vatandaşlık kazanımı için yeterli olacak.

Yabancıların 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı karşılığı Türk vatandaşlığı kazanması uygulamasında, gayrimenkulün satış vaadi de geçerli olacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, en az 250 bin doları peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılamayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi de vatandaşlık kazanımı için yeterli olacak.

1 MİLYON DOLARDAN 250 BİN DOLARA İNDİRİLMİŞTİ

Yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli 18 Eylül'de 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti. Yabancıya konut satışları eylül ayında yüzde 151,1 artarak 5 bin 615, ekim ayında ise yüzde 134.4 artarak 6 bin 276 oldu.

