Yabancıya konut satışı yüzde 78 arttı

Yabancıya konut satışı, 2018'de önceki yıla göre yüzde 78,30 arttı. En çok artış yüzde 253 ile Samsun'da olurken, Samsun'u, Ankara ve Yalova takip etti.

Yabancıya konut satışı, 2018'de önceki yıla göre yüzde 78,30 artarak 22 bin 234'ten 39 bin 663'e yükseldi.

AA’nın TÜİK verilerinden derlediği habere göre, 2018’de yabancılara konut satışında en çok artış önceki yıla göre yüzde 253 ile Samsun'da oldu. Samsun'u, yüzde 161'lik yükselişle Ankara ve yüzde 91'lik artışla Yalova takip etti.

YARIDAN FAZLASI İSTANBUL VE ANTALYA'DA

Yabancıların konut alımında geçen yıl en çok tercih ettiği il 14 bin 270 konutla İstanbul oldu. İstanbul'u, 7 bin 938 konutla Antalya, 2 bin 720 konutla Bursa, 2 bin 133 konutla Ankara ve 2 bin 63 konutla Yalova izledi. Yabancıların en çok konut aldığı İstanbul ve Antalya'da satılan konut sayısı 22 bin 208'e yükseldi. Böylece toplam satışın yarısından fazlası, İstanbul ve Antalya'da gerçekleşti.

Geçen yıl ilk defa bin adetlik konut satış sınırını aşan iller ise, bin 366 ile Sakarya, bin 344 ile Trabzon, bin 70 ile Aydın ve bin 22 ile Mersin olarak belirlendi. Samsun'da 2017'de 271 adet olan yabancıya konut satışı, geçen yıl 956'ya yükselerek bin sınırına dayandı.

Türkiye'den en çok konutu 8 bin 205 adetle Irak vatandaşları aldı. Iraklıların toplam satıştaki payı yüzde 20,7 oldu. Iraklıları, 3 bin 652 konut alımıyla İranlılar, 2 bin 718 adetle Suudiler, 2 bin 297 adetle Ruslar, 2 bin 199 Kuveytliler ve 2 bin 84 adetle Afganlar takip etti.

