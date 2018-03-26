Yabancılara vatandaşlık verilmesinde yeni kriter: 300 bin dolar...

Konut satışlarında yaşanan düşüş, AKP'nin vatandaşlık kriterini de değiştirdi. Bir milyon dolarlık konut alımı yabancılara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yolunu açarken, bu rakamın 300 bin dolara indirilmesi için çalışmalara başlandığı belirtiliyor.

Türkiye'de milyonlarca emekçi kira ödeyerek asgari ücretle hayata tutunmaya çalışırken, AKP, yabancılara vatandaşlık verilmesi için dikkat çeken bir düzenleme hazırlığında

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde düzenlenen “Gayrimenkulün Geleceği” panelinde, yabancılara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesine ilişkin kriterin değiştirilmesi gündeme geldi.

Yabancıya konut satışının 2017’de 5 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, toplantıda bunun 20 milyar dolar seviyesine çıkması için adımlar atılması istendi.

Bir milyon dolarlık konut alımında yabancıların vatandaşlık alabildiğine dikkat çekilirken, bunun 300 bin dolara indirilmesi için çalışmaların başladığı ifade edildi.

Bu kapsamda konuşan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin, “Rakam konusunda beklentimiz var. Bunun 300 bin dolarlar seviyesine inmesi daha doğru olur. Yabancıya konut satışında tapuda işlemlerin hızlanması lazım. Mülteciler ile aynı ortamda işlem yapılan bir süreç bu. 2023 hedefleri açısından sektörün üzerine düşen çok büyük görevler var. Teşvikler konusunda üzerinde çalışmakta fayda var. En önemlisi ayrı bir tahkim ve hukuk yapısı olmalı. Bunda da yabancıların ilgisini çekebiliriz. Hızlı işleyen bir tahkim mekanizması onları çekebilir” dedi.