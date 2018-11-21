Yabancılara konut satışında rekor

Yabancıya konut satışında ilk kez 30 bin bandı aşıldı, aylık bazda da ilk kez 6 binin üzeri görüldü.

Yabancılara konut satışında tarihi zirveler görüldü. Bu yılın ilk 10 ayında ilk kez yabancılara 30 binin üzerinde konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ekim ayında yabancılara satılan konut sayısı 2017'nin aynı ayına göre yüzde 134,4 artışla 6 bin 276'ya ulaştı. Geçen yılın Ekim ayında yabancılara 2 bin 677 konut satışı yapılmıştı.

Bu yılın 10 ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69,8 artış göstererek 30 bin 431 oldu. Geçen yılın tamamında yabancılara 22 bin 234 konut satışı yapılan sektörde, 2018'de bu sayının 40 bine ulaşması bekleniyor.

EN ÇOK SATIŞ İSTANBUL'DA

Yabancıların konut alımında ilk şehir tercihi Ekim'de de değişmeyerek İstanbul oldu. Bu yılın 10 ayında yabancılara İstanbul'da 10 bin 178 konut satıldı. İstanbul'u 6 bin 397 konutla Antalya, 2 bin 167 konutla Bursa, bin 642 konutla Yalova, bin 604 konutla Ankara ve bin 183 konutla Trabzon takip etti.

Ülke genelinde yabancılara satılan konutun yarısından fazlası İstanbul ve Antalya'da bulunuyor. Yabancılara satılan her 100 konuttan 33'ü İstanbul, 21'i Antalya'da satılıyor.