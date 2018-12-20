Yabancılara konut satışında büyük artış

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın Kasım ayına göre iki kattan fazla arttı. Yabancıların en çok konut satın aldığı iller İstanbul, Antalya ve Bursa oldu.

TÜİK, Kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Yabancılara 2018 yılı Kasım ayında 4 672 konut satışı gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %117,1 artarak 4 672 oldu.

İLK SIRA İSTANBUL'UN

Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2018'de ilk sırayı 1 922 konut satışı ile İstanbul aldı.

İstanbul ilini sırasıyla 797 konut satışı ile Antalya, 301 konut satışı ile Bursa, 278 konut satışı ile Ankara ve 229 konut satışı ile Yalova izledi.

EN ÇOK SATIN ALAN IRAKLILAR

En çok konut alan yabancılar Iraklılar oldu.

Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 1.003 konut satın aldı.

Irak'ı sırasıyla, 463 konut ile İran, 261 konut ile Afganistan ve Rusya Federasyonu, 233 konut ile Suudi Arabistan izledi.

'EV ALANA YANINDA TÜRK VATANDAŞLIĞI'

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, 2019'da 12 milyar dolar değerinde mülkün yabancılara satışının hedeflendiğini açıklamıştı.

Varank, "250 bin dolar bedelli gayrimenkul alan yabancılara Türk vatandaşı olma imkanı getirilmesiyle yabancıya satış eylül ayında yüzde 151 artışla ilk kez 5 bin sınırını aştı. Yabancıya satışın önümüzdeki yıllarda daha da artmasını bekliyoruz; yabancılara önümüzdeki sene yaklaşık 12 milyar dolarlık mülk satılmasını hedefliyoruz" demişti.

Belirli bir paranın üzerinde ev alan yabancılar, doğrudan Türk vatandaşı olabiliyor.