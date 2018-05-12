Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı öğrencilere çalışma izni verileceğini ve bu öğrencilerin genel sağlık sigortasına dahil edileceğini söyledi. Erdoğan '115 bin yabancı öğrenciye ikamet belgesi verilecek' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Uluslararası Öğrenci Buluşması’nda yaptığı konuşmada yabancı öğrencilere çalışma izni verileceğini açıkladı.

Erdoğan, “Yabancı öğrencilere çalışma izni verilecek. Yabancı öğrenciler genel sağlık sigortasına dahil edilecek. 115 bin yabancı öğrenciye ikamet belgesi verilecek” dedi. Erdoğan ayrıca yurtdışındaki cemaat okullarını teslim alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

'HEDEFİMİZ MİSAFİR ÖĞRENCİ SAYISINI ARTTIRMAK'

"Ülkemizde Türkiye Bursları adıyla kurumsallaştırdığımız program vasıtasıyla ülkemize gelen ve kendi hesabına okuyan 115 bin misafir öğrencimiz bulunuyor. Dünyanın neredeyse her ülkesinden öğrenciye sahibiz. Hedefimiz ülkemizdeki misafir öğrenci sayısını 350 bine çıkarmaktır. Böylece dünyada en çok misafir öğrenci barındıran ilk 5 ülke arasına gireceğiz, hedefimiz budur.

Misafir öğrencilerimizi kabulden, eğitime ve mezuniyet sonrasına kadar her aşamada, İslam’ın ve Türkiye’nin düşmanı bu terör örgütünün ('FETÖ') istismarından kurtaracak tedbirleri aldık, alıyoruz.

Arnavutluk da maalesef işte o FETÖ terör örgütünün adeta istilası altında. Tabii görüşmelerimiz oluyor. Er veya geç orada da onların o müstevli hareketini çökerteceğiz. Her geçen gün orada mesafe alıyoruz ve Maarif Vakfımız Arnavutluk’ta okulları teslim alma sürecini devam ettiriyor."