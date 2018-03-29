Yabancı hastaya vergi muafiyeti getirildi

AKP sağlıktan daha fazla para kazanmak için yabancı hastalara vergi muafiyeti getiren düzenlemeyi Meclis'ten geçirdi.

Sağlıkta yabancıya vergi muafiyeti getiren düzenleme dün gece Meclis’ten geçti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, düzenlemeye ilişkin, “Dünyada sağlık turizminden yararlanan insan sayısı 30 milyon, harcanan para 500 milyar dolar. Yani kişi başına harcanan para 17 bin dolar. Bugün 5 milyar dolar hesaplanan sağlık alanından gelen bir para var yurt dışından ve bunu 10 milyar dolar üzerine taşımak mümkün” dedi.

Türkiye'de milyonlarca emekçi nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmetinden mahrumken alınan bu karar büyük tepki çekerken, Bakan Demircan, “Bir ayrımcılık değil. Bu, ülkenin bir alanda öne geçmesi için kullanacağı bir yöntemdir. Bunu, pek çok ülke pek çok alanda yapıyor. Türkiye’nin çıkarlarını, geleceğini, imkânlarını artırmak için atılmış bir adımdır” ifadelerini kullandı.