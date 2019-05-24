WSJ’den Erdoğan'a öneri: TL'yi euro ve dolara sabitleyecek kurul oluştur

Wall Street Journal, Türkiye'deki krizi konu aldığı başyazısında, 'Erdoğan her ne kadar sorun çıkarsa da mali krizin Türkiye'nin sınırları dışına taşması, dolar borcuyla yüklü bir dünyada Amerika'nın çıkarlarına ters düşen bir durum olur. En iyi çözüm yolu, lirayı dolar ya da euroya sabitleyecek bir para kurulu oluşturmak' ifadesine yer verdi. Yazıda, 'Erdoğan, lira meselesinde kendisinin nasıl bir rol oynadığını anladığına dair hiçbir sinyal vermiyor. Bu durumda yatırımcılar ve dünyanın dört bir yanındaki maliye bakanlıkları, liranın çökmesi olasılığına karşı hazırlıklı olmalı' denildi.

Wall Street Journal, Türkiye ekonomisini ele aldığı bugünkü başyazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liranın çöküşünü önlemek için elinde bulunan seçeneklerin tükenmekte olduğunu yazdı.

Başyazıya göre Türkiye'deki borçların büyük çoğunluğu döviz cinsinden olduğu için liranın değerinin düşmesi, bu borçların finanse edilmesini zorlaştırıyor. Nisan ayı enflasyon oranının yüzde 19 olarak açıklanmasına rağmen Amerikalı iktisatçı Steve Hanke, bu oranın yüzde 35'e yakın olduğunu, merkez bankasının yüzde 24'lük politika faiz oranınınsa dünyanın en yüksekleri arasında yer aldığını kaydediyor.

S-400 VE HALKBANK UYARISI

Öte yandan gazete, Erdoğan'ın Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi satın almasının Amerikan Kongresi'nin yaptırım uygulamasıyla karşı karşıya kalabileceğini, Türkiye'nin ikinci büyük kamu bankası olan Halkbank'ın ise İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Amerikan Maliye Bakanlığı tarafından milyarlarca dolarlık para cezasına çarptırılabileceği uyarısında bulunuyor.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, 31 Mart yerel seçimlerine de değinen gazete, bu seçimlerde kayıp veren Erdoğan'ın elindeki seçeneklerin tükenmeye başladığını belirtiyor. WSJ'nin başyazısında, ekonomiyi düzeltmenin şu yollarla mümkün olabileceği ileri sürüldü: