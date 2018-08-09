WSJ: Türk heyeti ile anlaşma sağlanamadı, yeni yaptırımlar gelebilir

ABD ile yaptırım krizini çözmek amacıyla Washington'a giden Türk heyetinin temaslarında anlaşmaya varılamadığı, ABD'nin rahip Brunson'la ilgili olarak Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulayabileceği bildiriliyor.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Türk heyetinin Washington'daki temaslarında anlaşmaya varılamadığını, ABD'nin Türkiye'ye yeni yaptırımlara hazırlandığını bildirdi.

Rahip Brunson krizinin ardından ABD yönetiminin aldığı yaptırım kararlarını görüşmek üzere ABD'ye giden heyet ilk gün görüşmelerini gerçekleştirdi. Görüşmelerin başarısız geçtiğini ve anlaşma sağlanamadığını yazan Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Trump yönetiminin yeni yaptırımları hayata geçirme noktasına geldiğini yazdı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Dion Nissenbaum imzalı makalede, Türkiye’den giden heyetle görüşen ABD’li yetkililerin, iki yıldır terör suçlamalarıyla tutuklu bulunan ve yakın zamanda ev hapsine alınan ABD'li papaz Andrew Brunson’ın derhal serbest bırakılacağına dair garanti elde edemediği kaydedildi. Bu durum "iki ülke arasındaki krizi derinleştirirken Trump yönetiminin yeni yaptırım adımları atmasının da zeminini oluşturdu”.

WSJ'ye konuşan yetkililer, Washington’daki görüşmelerde heyetlerin Türkiye ekonomisini krize sokan kördüğüme bir çözüm getiremediğini söyledi. Bu durum, Trump yönetiminin Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulayama pozisyonuna geldiği şeklinde yorumlandı.

BRUNSON SERBEST KALACAKTI

Gazeteye konuşan ABD’li yetkililer, rahip Brunson’ın geçen ayki duruşmada serbest kalacağına dair anlaşmaya vardıklarını sandıklarını, ancak bunun gerçekleşmemesi üzerine çok şaşırdıklarını belirtti. Bir hafta süren yoğun müzakerelerin ardından Brunson’ın Temmuz sonu ABD’ye geri gönderilmesi yönünde uzlaşıldı. Ancak bunun yerine İzmir’de ev hapsine alındı. Bu durum Washington’da Türkiye’ye yönelik baskıyı artırmak isteyenlere yaradı. ABD Kongresi hızla harekete geçip Türkiye’ye F-35 satışı planlarına engel oldu.

HEYETTEN BRUNSON’I İSTEDİLER

Habere göre kur krizinin önünü alamayan Ankara’nın Washington’a geniş bir heyet göndermesi, karşı tarafta yine Brunson’ın derhal serbest kalacağı umutlarını yükseltti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD Dışişleri ve Hazine bakanlıklarından yetkililerle görüştü. Fakat Brunson’a dair garanti veremedi.

Yetkililere göre bu durum Trump yönetiminin "başka Türk siyasilere de yaptırım getirmesiyle" sonuçlanabilir.

Haberde ABD’li yetkililerin sadece Brunson için değil, darbe girişimi sonrası tutuklanan NASA çalışanı Serkan Gölge ve üç ABD Dışişleri çalışanı için de müzakere yürüttüğü kaydedildi.