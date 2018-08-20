WSJ: Ankara'nın 'Brunson'ın özgürlüğü karşılığı Halkbank'a ceza geri çekilsin' teklifini Trump reddetti

Wall Street Journal gazetesine konuşan Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, ABD'nin Halkbank hakkındaki soruşturmayı ve para cezasını düşürmesi karşılığı Brunson'ın serbest bırakılması teklifinin Trump tarafından reddedildiğini söyledi.

Türkiye'de 2 yıl tutukluluktan sonra ev hapsine çıkarılan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması gerekçesiyle yaptırım uygulamaya başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara'nın bu konudaki pazarlıklara Halkbank'ı karıştırmasına karşı çıktığına dair yeni bir haber geldi.

Wall Street Journal'a konuşan Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Ankara'dan ''Halkbank hakkındaki soruşturmayı düşürün, rahibi serbest bıralım'' teklifi geldiğini söyledi.

'GERÇEK BİR NATO MÜTTEFİKİ TUTUKLAMAZDI'

Buna göre teklif, 'Brunson hakkındaki terör suçlamalarının düşürülmesi karşılığı ABD Hazine Bakanlığı'nın Halkbank'a getirdiği milyarlarca dolarlık cezanının geri çekilmesi' talebini içeriyordu.

Teklifin reddedildiğini aktaran Beyaz Saray'dan üst düzey yetkili, ''Gerçek bir NATO müttefiki, zaten Brunson'ı tutuklamazdı'' dedi.

Trump yönetimi teklifi reddederek Türkiye'ye karşı yeni yaptırımların da önünü açtı.

VERGİLER İKİYE KATLANMIŞTI

Ucu Türkiye'ye kadar uzanan İran'a yeni yaptırımlar getiren Trump'ın Türkiye ile ilgili son açıklamalarından birinde ''Masum bir adam olan rahip Brunson'ın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye'den kesintiye gideceğiz'' demesi dikkat çekti.

​Öncesinde Trump, Türkiye'nin içişleri ve adalet bakanlarına yaptırım getirmesinin ardından Türkiye'den ithal edilen alüminyum ve çelik için de gümrük vergilerini ikiye katlamıştı.

WSJ'den evvel İngiliz gazetesi Financial Times bu pazarlığı aktarırken "Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, İran'ın yaptırımlarından kaçınmak için düzenlenen bir komplodaki rolü nedeniyle ABD'de mayıs ayında 32 ay hapis cezasına çarptırıldı. Devlet bankası olan Halkbank, ABD üzerinden İran petrol gelirlerine 1 milyar dolarlık para aklama suçlamasıyla karşı karşıya kaldı'' hatırlatması yapmıştı.

Halkbank konusunda olası cezaya ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Dış (Yabancı) Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) karar veriyor.