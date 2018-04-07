WhatsApp'tan paylaşılan 'torpil listesi' iddiasına inceleme

Denizli’de okul müdür ve müdür yardımcılarıyla ilgili ‘torpil listesi’ iddiasına inceleme başlatıldı.

Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir’in daha sınav yapılmadan, ilçedeki okullara temmuz ayında atanacak okul müdür ve müdür yardımcılarının listesini yanlışlıkla WhatsApp’tan ‘okul müdürleri’ grubuna gönderdiği ileri sürüldü.

Bu liste kısa sürede ‘elden ele’ yayılırken haberlere de konu oldu. Bazı isimlerin ve atanacakları okulların yer aldığı belirtilen liste ‘torpil listesi’ olarak nitelendirildi.

Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan, listenin kendilerine de ulaştığını belirterek gerekli şikayetleri yaptıklarını, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Aydoğan, “Bu emek hırsızlığına, kadrolaşmaya göz yummayacağız. Bakanlık maalesef liyakatsiz idareci atıyor. Liyakatsiz, beceriksiz, ‘Benden olsun’ anlayışındaki idareciler, torpil listesini yanlışlıkla paylaşmış” dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın müdür ve müdür yardımcılarıyla ilgili mülakat sınavlarının dün başladığı, sınavların ardından puanların açıklanacağı, daha sonra ise tercih döneminin ardından temmuzda atamaların yapılacağı öğrenildi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ise iddialarla ilgili inceleme başlattıklarını bildirdi.