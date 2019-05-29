Vücudunun her yerinden titreme hazırlığı: İmamoğlu Hırka-i Şerif'i ziyaret etti

23 Haziran seçimlerinde CHP'nin İstanbul Belediye Başkan (İBB) adayı olan Ekrem İmamoğlu, Fatih'te Hırka-i Şerif ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, 'İstanbul, maneviyatı yüksek bir şehir. İstanbul'da görev yaparken insanın vücudunun her yerinin titremesi lazım' ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinde kazanmasına rağmen mazbatası YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran'da yeniden aday olan CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih'te Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

Hırka-i Şerif Camii'nde Veysel Karani'nin 58. kuşak torunu Gülden Samir ve oğlu Barış Samir ile bir araya gelen İmamoğlu, Samir'in kendisine destek mesajı üzerine "İstanbul, maneviyatı yüksek bir şehir. İstanbul'da görev yaparken insanın vücudunun her yerinin titremesi lazım. O rüyayı gerçekleştirmek, bizim için çok kıymetli bir vazife olur inşallah'' dedi.

Ziyaretin ardından Samir ailesiyle özel olarak görüşen İmamoğlu'nun ''İnşallah güzel bir İstanbul rüyası gerçek olur. Mücadelemiz o yönde'' sözlerine Gülden Samir, ''Hayal değil, gerçek olacak'' yanıtını verdi.

İmamoğlu, bugün İstanbul'un fethinin yıldönümünün olduğunun hatırlatılması üzerine "Hem müjdelenen bir şehir inancımız olması bakımından hem de burayı fetheden insan, gönül fethetmeyi daha önemseyen bir boyutla geliyor. İnşallah o güzel rüyaları gerçek ederiz. Veysel Karani hazretlerinin peygamberimize olan sevgisi gibi, görmeden sevmek, bağlanmak gibi bir duyguyu, bu şehirde herkese yaşatmak, bu şehrin geçmişine, maneviyatına bağlı olmak… Bu çok önemli'' ifadelerini kullandı.