Volkswagen Türkiye'den vazgeçti

Volkswagen, yurtdışındaki yeni fabrika yatırımı için görüşmelerini hızlandırdı. En güçlü adaylardan biri olarak görülen Türkiye'nin ise ülkede yaşanan ekonomik gelişmelerden dolayı şansını kaybettiği iddia ediliyor.

Alman otomotiv firması Volkswagen (VW), bir süredir gündemde olan yurtdışındaki yeni fabrika yatırımı için görüşmelerini hızlandırdı. Son 1.5 ay içerisinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu aday ülkelere ziyaretlerde bulunarak, ilgili bakanlıklarla görüşen VW yetkililerinin, aday ülke sayısını dörde düşürdüğü belirtiliyor.

Daha önce belirtilenin aksine nihai kararın 2019'un kasım ayında değil, bu yılın ilk yarısında açıklanacağı iddia ediliyor. Öte yandan yakın bir zamana kadar en güçlü adaylardan biri olarak görülen Türkiye'nin, ülkede yaşanan ekonomik gelişmelerden dolayı "şansını kaybettiği" de iddialar arasında.

TÜRKİYE'NİN 'EN GÜÇLÜ ADAY' OLDUĞU SÖYLENİYORDU

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre, elektrikli otomobiller konusunda atağa geçen VW'nin, mevcut fabrikalarında elektrikli modellere yer açmak için Ford'la işbirliği hazırlığında olduğu ve ticari araç modeli Transporter'ı Almanya yerine Türkiye'de Ford Otosan'ın Gölcük Fabrikası'nda üreteceği konuşuluyordu. Bu açıklama ocak ayında yapılan Detroit Auto Show'da resmi olarak da açıklandı.

VW'nin, bünyesindeki Skoda ve Seat markaları için yurtdışında yeni bir fabrika yatırımı yapacağı ve bu yatırım için Türkiye'nin en güçlü adaylardan biri olduğu söyleniyordu. Türkiye dışında Bulgaristan, Sırbistan, Romanya ve Makedonya da aday ülkeler arasındaydı.

'OTOMOTİVDEKİ DARALMA SEBEBİYLE VAZGEÇİLDİ'

Ancak Volkswagen'e yakın kaynaklar, Alman otomotiv devinin son birkaç haftadır aday ülkelerle görüşmeleri hızlandırdığını söyledi.

Ocak sonunda Türkiye'de bakanlık yetkilileri ile bir araya gelen VW yöneticileri, Şubat ayında ise Bulgar bakanlarla bir araya gelerek yatırım planı için görüşmeler yaptı. Türkiye'de yapılan görüşme basına yansımızken, Bulgaristan'da yapılan toplantı, hem Bulgar hem de Alman basınında yer aldı.

Bu haberlerde Bulgaristan ile görüşmelerin oldukça iyi geçtiğine yer verilirken, yakın bir zamana kadar güçlü bir aday olan Türkiye'nin ise otomotiv sektöründe yaşanan daralma nedeniyle şansını kaybettiği iddia edildi. Sırp medya kuruluşu Vecernje Novosti da bu ayın başında konuyu gündemine taşıyarak, VW Group'un Skoda ve Seat markalarının üretimi için Sırbistan'ı seçtiğini iddia etti. Bulgar, Alman ve Sırp basının ardından bugün ise Avrupa'nın önde gelen otomotiv yayınlarından Automotive News Europe, konuyu gündeme taşıdı.

5 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Automotive News Europe'da yer alan habere göre; yeni Skoda fabrikası için aday ülke sayısı daraltıldı. Skoda CEO'su Bernhard Maier'in aday ülke sayısının dörte düşürüldüğünü ifade ettiği ancak bu ülkelerin hangileri olduğunu açıklamadığı belirtiliyor.

Haberde, Skoda'nın yeni fabrika yatırımı için seçim yapmaya çok yakın olduğu ve Sırbistan'ın favori ülke olarak öne çıktığı belirtiliyor. Automotive News ayrıca farklı haber kaynaklarına dayandırarak Türkiye'nin tercih edilen bir ülkeyken, iç pazarda yaşanan daralma nedeniyle favori olmaktan çıkarıldığını yazdı. Haberde Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 3 daraldığı, buna bağlı olarak üretimin de yüzde 9 azaldığı hatırlatıldı.

Volkswagen, yeni fabrika için yaklaşık 1.4 milyar avroluk yatırım yapacak. 2022'de faaliyete geçmesi planlanan fabrikada, yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edileceği tahmin ediliyor.