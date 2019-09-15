Volkswagen fabrikasının hangi ile yapılacağı açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Volkswagen'in Türkiye'ye kuracağı belirtilen fabrikayla ilgili 'Fabrikanın yeri bile belli' dedi. Pekcan, 'Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeşitli imtiyazlar önererek Türkiye'de kurulmasını istediği Volkswagen’in yeni fabrikası için vekiller birbirine girmiş, herkes fabrikanın kendi şehrinde kurulmasını talep etmişti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Volkswagen'in Türkiye'ye kuracağı belirtilen fabrikayla ilgili açıklamalarda bulunurken, "Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye'ye olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii. Bazı tüyoları da Alman Ticaret Bakanlığı'ndan alıyoruz. 'Türkiye lehinde karar verildi' diyorlar bize esasında..." diye konuştu.