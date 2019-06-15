Volkswagen fabrikası için 100 milyon avro teşvik iddiası

Alman otomotiv devi Volkswagen ile yeni fabrikasını Türkiye’de kurması için müzakereleri Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut'un yürüttüğü belirtildi. Ermut’un görüşlerine yer veren Alman FAZ gazetesi müzakerelerde İzmir’deki eski Opel arazisinin İzmir demiryolu ağıyla bağlantısının somut olarak gündemde olduğunu ve Türk hükümetinin yaklaşık 100 milyon avroluk teşvik planının da ele alındığını yazdı.

Alman otomotiv devi Volkswagen’ın (VW) yeni üretim tesisi için Türkiye ve Bulgaristan arasında yaşanan rekabete ilişkin Frankfurter Allgemeine Zeitung’da (FAZ) yayımlanan bir haberde, şirketle müzakereleri yürüten Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut’un açıklamalarına yer verildi.

Ermut gazeteye yaptığı açıklamada, fabrikanın sadece yatırım olarak değil sembolik olarak da önem taşıdığını söyleyerek “Alman şirketlerinin yatırım kararlarının artık eskisi kadar siyasi ilişkilerden etkilenmediğini, geçen aylarda iyileşme yönünde çok açık işaretler görüldüğünü” kaydetti.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, yılda yaklaşık 67 bin araçlık satışla VW'nin Türkiye'de en çok tercih edilen marka olduğunu, buna ek olarak VW bünyesinde üretilen Skoda'nın yılda 21 bin araç sattığını belirten Ermut, rakip markalar Renault, Fiat, Ford, Toyota ve Hyundai'ye gönderme yaparak, VW'nin Türkiye'de en çok satan altı marka arasında Türkiye'de üretimi olmayan tek şirket olduğunu söyledi.

Şirketin Türkiye'yi sadece bir pazar olarak değil aynı zamanda üretim merkezi olarak görmesini umduklarını kaydeden Ermut, "Her Türk vatandaşı üretimin bizde yapılmasını istiyor. Diğer beş büyük buradaysa niye Volkswagen da gelmesin?" dedi.

100 MİLYON AVROLUK TEŞVİK İDDİASI

Gazete, VW'nin Amerikan Ford ile işbirliğini güçlendirme planlarına atıfla Hannover'deki Transporter modellerinin üretiminin Ford'un Gölcük'teki fabrikasına kaydırılmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

Skoda ve Seat'ların üretileceği tamamen yeni fabrikanın nereye kurulacağının belli olmadığını belirten FAZ, İzmir yakınlarında 2001 yılına kadar Opel'in bulunduğu 40 hektarlık bir araziyle ilgili görüşmeler yürütüldüğünü yazdı.

Görüşmelerde arazinin İzmir demiryolu ağıyla bağlantısının somut olarak gündemde olduğunu belirten gazete, Türk hükümetinin yaklaşık 100 milyon avroluk teşvik planının da görüşmelerde ele alındığını bildirdi.

FAZ'a konuşan Ermut, Türkiye'nin rakiplerine göre avantajlarını "nitelikli işgücü, üretim maliyetleri, 80 milyon nüfuslu büyük bir pazar oluşu ve coğrafi konumu nedeniyle ihracat üssü olma niteliği" olarak sıraladı. Volkswagen'ın tercihini Türkiye'den yana yapacağı konusunda iyimser olduğunu söyleyen Ermut, "Burada daha en az iki ya da üç uluslararası üreticiye daha yerimiz var" diye konuştu.

Elektrikli araçlar, otonom sürüş ve dijital teknolojiler için yatırım yapmaya hazırlanan VW'nin bünyesindeki Skoda Karoq ve Seat Ateca tipi araçların üretiminin Doğu Avrupa'da açılması planlanan yeni fabrikada yapılacağı ve üretim yeri olarak Bulgaristan ve Türkiye arasında karar verileceği açıklanmıştı.

VW Denetleme Kurulu’nun kesin kararını Kasım ayında açıklaması beklenirken, Türkiye'nin otomotiv sektöründe yaşanan daralma nedeniyle geçtiğimiz aylarda şirketin fabrikasını buraya kurmaktan vazgeçtiği haberleri basına yansımıştı.

