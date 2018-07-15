Volkan Kesanbilici serbest bırakıldı

Gezi Şehitleri ve Gazileri Platformu Sözcüsü Volkan Kesanbilici, bugün gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Haziran Direnişi'nde polis saldırısında gözünü kaybeden Gezi Şehitleri ve Gazileri Platformu Sözcüsü Volkan Kesanbilici, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.

Kesanbilici, "Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası suçlamasıyla evimden emniyete götürülüyorum" paylaşımında bulunmuştu.

Volkan Kesanbilici'nin kardeşi Taylan Kesanbilici, konuyla ilgili açıklama yaparak "abim Volkan Kesanbilici ifadesinin ardından şu an serbest bırakıldı. İlgi gösteren tüm dostlarımıza teşekkür ederiz" dedi.