Vize muafiyeti toplantısı 31 Mayıs'ta

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) yetkilileri arasında, 31 Mayıs tarihinde vize muafiyetine ilişkin bir toplantı gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında vize muafiyetine ilişkin olarak yapılması planlanan ancak dört aydır sürüncemede kalan toplantı 31 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirilecek.

Hürriyet'in haberine göre, AB Komisyonu, Türkiye’nin toplamda 72 olan vize muafiyeti kriterlerinden henüz yerine getirilmeyen yedisi için 7 Şubat’ta ilettiği önerileri masaya yatıracak heyeti haftaya gönderiyor. Teknik yönü ağır basacak toplantı, 31 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak. Heyete, AB Komisyonu Göç ve İç İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Simon Mordue başkanlık edecek.