Vize başvurularında ret iki katına çıktı

AKP AB’den vize serbestisi beklerken yeşil pasaportlu Türkiye vatandaşları için sınır girişlerinde uygulanan kontroller sıkılaştırıldı. Schengen vize başvurusu reddedilenlerin oranı ise iki kat arttı.

AKP'nin AB'den talep ettiği vize serbestisi konusunda sessizlik sürerken, vize başvurularında da ret oranları arttı.

Almanya, Türkiye’den resmi görevli olarak değil, şahsi amaçlı olarak seyahat eden yeşil pasaport sahiplerine yönelik kontrolleri sıkılaştırdı.

Almanya havalimanlarında bazı yeşil pasaport sahiplerinin uzun süre beklemek zorunda kalması, hatta son dönemde bazı vatandaşların ilk uçakla geri gönderilmesi üzerine, Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla, vatandaşlarını bilgilendirdi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Schengen vizesi başvurusu reddedilen Türkiye vatandaşlarının sayısı da ciddi oranda arttı.

2014 yılında vize başvurularının yüzde 4,4’ü reddedilirken, bu oran 2018 yılında neredeyse iki katına çıkarak yüzde 8,5’e ulaştı.

İstatistiklere göre, Türkiye’de 2018 yılında Schengen vizesi için en fazla başvuru Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğuna yapıldı. Bunu Fransa, İtalya ve Yunanistan’ın İstanbul başkonsolosluklarına yapılan başvurular izledi. 2018 yılında Türkiye’de Schengen vizesi için en az başvurunun yapıldığı AB üyesi ülkeler ise Malta, Estonya ve Portekiz oldu.