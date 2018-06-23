VİDEO | Yandaş yazar: Son yağmur ve depremler dış güçlerin işi

AKP destekçisi 'gazete' Güneş'in yandaş yazarı Ömer Özkaya, katıldığı bir televizyon programında, Mayıs ayında Ankara'da meydana gelen dolu ve yağmurun, Doğu'daki depremlerin dış güçler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

AKP yandaşı yazar, yağmur ve doluyu da dış güçlere bağladı, "Ankara'daki yağmurun doğal olmadığı kanaatindeyim" dedi.

AKP destekçisi "gazete" Güneş'in yandaş yazarı Ömer Özkaya katıldığı bir TV programında, Mayıs ayında Ankara'da meydana gelen dolu ve yağmurun, Doğu'daki depremlerin dış güçler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Özkaya, "Ankara'daki yağmurun doğal ve normal olmadığı kanaatindeyim. Böyle bir yağmuru İstanbul'da denemek isteyebilirler. Bunları deniyorlar, 15 dakikada ne oldu, bir saat yağsa ne olurdu. AKP yerel yönetimlerdeki başarılarıyla bilinir. Bunu sonlandırmak istiyor olabilirler" dedi.

Özkaya geçtiğimiz yıllarda da Fethullah Gülen'in bilgisayar programı ile canlandırılan bir karakter olabileceğini iddia etmişti.

Özkaya'nın yağmur ve doluya ilişkin sözleri şöyle: