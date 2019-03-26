VİDEO | Üniversite öğrencilerini AKP mitingine böyle davet ettiler: Para ve derslerde kolaylık sağlanacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin Ezine Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ‘para ve derslerde kolaylık vaadiyle’ AKP Ezine Belediye Başkan adayı Güray Yüksel'in mitingine çağırıldı.

Ezine Meslek Yüksekokulu’nda geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandığı belirtilen olayda, Ezine Belediye Başkan adayı AKP'li Güray Yüksel’in Danişent Mahallesi’ndeki akşam mitingine Meslek Yüksekokulu'nun kantinine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından ‘katılımcı’ toplanıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, mitinge katılması istenen öğrencilere başta 60 TL daha sonra ise 150 TL ödeme ve derslerinde kolaylık sağlanacağının teklif edildiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca Ali isimli bir kişinin aranarak konuyla ilgili görüşünün alındığı anlaşılıyor.