VİDEO | TKP'den miting çağrısı: 10 Mart Pazar günü, Kartal Meydanı'nda...

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 31 Mart seçimleri öncesi, 10 Mart Pazar günü saat 14.00'te İstanbul Kartal'da seçim mitingi düzenleyecek.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 10 Mart Pazar günü İstanbul Kartal'da seçim mitingi düzenleyecek.

Mitingde TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu, Tunceli (Dersim) Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu ile şair-yazar Nihat Behram, oyuncu Orhan Aydın ve yazar Enver Aysever söz alacak. Mitinge Nejat Yavaşoğulları ve Yapıcılar ezgileriyle katılacak.

TKP'nin mitinge çağrı videosu şu şekilde:

TKP'nin 31 Mart yerel seçimlerdeki adaylarının tam listesi