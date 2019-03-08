VİDEO | TKP'den miting çağrısı: 10 Mart Pazar günü, Kartal Meydanı'nda...

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 10 Mart Pazar günü İstanbul Kartal'da seçim mitingi düzenleyecek.
Mitingde TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu, Tunceli (Dersim) Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu ile şair-yazar Nihat Behram, oyuncu Orhan Aydın ve yazar Enver Aysever söz alacak. Mitinge Nejat Yavaşoğulları ve Yapıcılar ezgileriyle katılacak.
TKP'nin mitinge çağrı videosu şu şekilde:
HAYDİ MİTİNGE
10 Mart Pazar
14.00
Kartal Meydanı #10MartKartal#MİTİNG#TKP#ParanınSaltanatıVarsaHalkınTKPsiVar pic.twitter.com/2YI016G4th
— TKP (@tkpninsesi) 4 Mart 2019
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