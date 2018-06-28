VİDEO | Süleyman Soylu, Pervin Buldan'ı aradığını doğruladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pervin Buldan'ı aradığını doğruladı. Soylu; 'Kendisinin yaptığı açıklamada eksik yoktur, fazlası vardır' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, dün yaptığı bir açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak, o köyde taş taş üstünde bırakmayacağım" dediğini söylemişti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt Köyü'nün bakkalının PKK tarafından öldürüldüğünü iddia edilmiş, Soylu olaydan HDP'yi de sorumlu tutmuştu.

Bugün iddiaya yanıt veren Soylu, Buldan'ı aradığını kabul ederek "Pervin Buldan’ı aradım. Kendisinin yaptığı açıklamada eksik yoktur, fazlası vardır" dedi.

Soylu'nun sözlerini doğruladığı görüntüler şöyle;