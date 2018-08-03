VİDEO | Süleyman Soylu omuz attı, Berat Albayrak sinirlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasındaki gerilim 'omuz atmaya' döndü.

Uzun süredir aralarında gerilim olduğuna ilişkin kulis bilgileri dolaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasındaki gerilim bu kez kameralara yansıdı.

YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir ziyaretinde bulunan Erdoğan'ın yanında olan ikili, tören sonrası karşılaşırken, Soylu'nun Albayrak'a omuz attığı an kameralara yansıdı.

Daha önce de ikili arasında gerilim olduğu ortaya çıkmış, Soylu'nun 24 Haziran'daki veda konuşması sonrası Albayrak ekibi adeta kutlama yapmıştı.

Ancak seçimin ardından Erdoğan, Soylu'yu yeniden bakanlık koltuğuna oturttu.