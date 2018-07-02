VİDEO | Silahlı AKP'liler Belediye Başkanı'nın abisini böyle karşıladı

Ceylanpınar'ın AKP'li Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın abisi için düzenlenen karşılama töreninde onlarca silahlı adam görüntülendi, havaya yüzlerce el ateş edildi.

24 Haziran seçimlerinden hemen önce AKP'ye oy vermeyenleri işsiz bırakmakla tehdit eden Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Menderes Atilla, şimdi de silahlı karşılama töreniyle gündemde.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşırken, "Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla hasta olan abisi için karşılama töreni düzenledi. Tüm kurumlardaki personel katılım için uyarıldı. 100 kadar silahlı adam ilçe girişinde ulu orta savaş varmış gibi adeta göğü inletiyor" ifadelerini kullandı.,