VİDEO | Seçim çalışmasındaki HDP'lilere saldırı: Yedi yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde polis nezaretinde seçim çalışması yürüten HDP'lilere demir sopalarla saldırıldı. Irkçı sloganlar atan grup, yedi HDP'liyi yaraladı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde polis nezaretinde seçim çalışması yürüten HDP'lilere demir sopalarla saldırıldı. Irkçı sloganlar atan grup, yedi HDP'liyi yaraladı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre HDP Malatya il yönetimi ve milletvekili adaylarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 20-25 kişilik grup, seçim çalışmaları kapsamında geldikleri Hekimhan ilçesinde ırkçı sloganlar atan bir grubun, demir sopalı saldırısına uğradı. İlçeye gelen HDP'liler bildiri dağıtırken, yanlarına gelen 4-5 kişi Hekimhan'da HDP çalışması yürütemeyeceklerini söyledi.

HDP'liler çalışmalarını sürdürünce önceden organize oldukları öğrenilen kalabalık bir grup partililere demir sopalarla saldırdı. Yedi HDP'linin yaralandığı saldırı esnasında olay yerine gelen polis, HDP'lilere müdahale ederek olay yerinden uzaklaştırmak istedi.

Polisin müdahale etmediği grup, bir süre daha bekledikten sonra dağıldı. Yaralı HDP'liler ise ilçe devlet hastanesinde tedavi görüyor.

O anlar kameralara şöyle yansıdı: