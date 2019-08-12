VİDEO | Özgür Boza öğretmenlerinden 'yalanlar ve gerçekler'

Özgür Boza okullarında örgütlenen öğretmenler okul patronunun sosyal medya suçlamalarına bir bilgilendirme videosu ile yanıt verdi. Sosyal medyada oldukça sağlıksız bir görüntü veren patron Özgür Boza, Mart ayından bu yana öğretmenlerinin ücretlerini vermiyor ve bu konuda verdiği sözlerini tutmuyor.

Bir süredir öğretmenlerin yaşadığı hak gaspları ile gündeme gelen Özgür Boza okullarında örgütlenen öğretmenlerin Patronların Ensesindeyiz Ağı içinde kurduğu öğretmen komitesi, okul patronunun sosyal medyadan kendilerine yönelik yaptığı yayınlara karşı bir video hazırladı.

Özgür Boza okulları öğretmenleri Mart ayından bu yana ücretlerini alamıyor. Okul yönetimi ise ücretleri ödemek yerine asılsız haberler yayarak konunun üzerini örtmeye çalışıyor. Bir süre önce PE Ağı’nda bir öğretmen komitesi kurarak uğradıkları haksızlıklara karşı mücadele yürütmeye başlayan okul öğretmenleri yayımladıkları yeni video ile okul yönetiminin kamuoyuna yaydığı asılsız haberleri gündeme getirdi.

Sosyal medya hezeyanları ile sorunu geçiştirmeyi tercih eden Özgür Boza'nın saldırgan tavrı soL Haber Portalı'na yönelik mesajlarına da yansıyor.