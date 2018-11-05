VİDEO- Okulda 'dini ant' görüntülerine soruşturma

Eski Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün bir okulu ziyareti sırasında öğrencilere 'dini ant' okutulmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kırşehir Valiliği, eski Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün, yaklaşık bir yıl önce bir okulu ziyareti sırasında, öğrencilere "dini ant" okutturulduğunu gösteren görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı vurgulanan Valilik açıklamasında, “Söz konusu haberlere konu olay yaklaşık bir yıl önce, emekli eski Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün, Fatımatüz Zehra İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyareti esnasında vuku bulmuş olup, bu selamlama konusu ile ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.