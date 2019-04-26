VİDEO | ODTÜ'de geleneksel 'Devrim Yürüyüşü' yapıldı

Kamuoyunun ve ODTÜ öğrencilerinin gösterdiği yoğun tepki sonrası düzenlenen 33. ODTÜ Bahar şenliklerinin ikinci gününde Devrim Yürüyüşü gerçekleştirilerek, şenliklere ev sahipliği yapan Devrim Stadyumu'nun çimlerine 'Devrim' yazıldı.

33. ODTÜ Bahar şenlikleri, kamuoyunun ve ODTÜ öğrencilerinin gösterdiği yoğun tepki sonrası büyük bir coşkuyla devam ediyor.

ODTÜ'de geleneksel "Devrim Yürüyüşü" bugün yapıldı. Yürüyüş, Fizik binasından başlayıp Devrim Stadyumu’na gelinmesiyle son buldu.

Kaybedilen devrimcilerin anılmasından sonrasında başlayan yürüyüşte “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm”, “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz “, “Yaşasın devrim ve sosyalizm” “ODTÜ yürüyor, mücadele sürüyor” sloganlar atıldı.





Nazım şiirleriyle sahnede yer alan sanatçı Orhan Aydın, "Eşit özgür parasız bilimsel bir eğitim için, sömürünün olmadığı bir yaşam için, özgür düşüncenin, sanatçının gazetecinin değer verildiği, çocukların ölmediği bir ülke için" stadyumu dolduran binlerce insanı mücadeleye çağırdı.

ODTÜ öğrencileri stadyuma "Devrim' yazılışının 51. yılında bir kere daha devrimi ve sosyalizmi vurgularken bu yürüyüşün tarihsel önemine dikkat çekti. Bahar şenliği Grub Abdal, Moğallar ve Ezginin Günlüğü konserleriyle devam ediyor.

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