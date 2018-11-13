VİDEO | Meclis önünde eylem yapan iki hekim gözaltına alındı

KHK ile ihraç edilen hekimlerin iki yıl boyunca SGK ile anlaşmalı kurumlarda çalışmasını engelleyen düzenlemeye tepki gösteren iki hekim, Meclis önünde gözaltına alındı.

KHK ile ihraç edilen ve haklarında yapılan suçlamaları bile bilmeyen hekimlerin SGK ile anlaşmalı kurumlarda çalışmasını engelleyen düzenleme tepki çekmeye devam ediyor.

TBMM'de görüşülen yasa tasarısını protesto için TBMM önünde eylem yapan KHK ile ihraç edilen 2 hekim, polis tarafından gözaltına alındı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, gözaltına alınan hekimlerin videosunu paylaştı:





TEKLİF NE GETİRİYOR?

Teklife ilişkin soL'a değerlendirmede bulunan TTB Başkanı Sinan Adıyaman, Kanun Hükmünde Kararname ile hiçbir yargılama olmadan, suçlamaları bile bildirilmeden ihraç edilen sağlık emekçilerinin bu düzenlemeyle birlikte açlığa itildiğini dile getirmişti. Adıyaman, "İhraç edilen sağlık emekçilerinin SGK ile anlaşmalı yerlerde çalışması düzenlemeyle birlikte engelleniyor. Bu insan haklarına aykırı, hiçbir yargılama ve suçlama yapılmadan ihraç edilen sağlık emekçilerinin açlığa itilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.