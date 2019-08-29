VİDEO | Kuyu yalanı ortaya çıktı: 5 milyonu cebe indirmişler...

Adana'da bir önceki yönetimin, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılamak için açıldığını söylediği ve 5 milyon 267 bin TL harcadığı kuyuların hiç açılmadığı ortaya çıktı. Kuyuların görüntüleri de yayımlanırken, kuyudan eser olmadığı ve betonun toprağın üzerine dökülmüş olduğu görülüyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, göreve gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, kendisinden önceki yönetimin, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılamak için açıldığını söylediği ve 5 milyon 267 bin TL harcadığı kuyuların hiç açılmadığını söyledi.

Karalar,"35 adet kuyu hiç açılmamış. Kuyu açılmış gibi üzerine sadece beton dökmüşler" dedi.

Karalar'ın bu açıklamasının ardından Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, söz konusu kuyuların görüntülerine ulaştı.

İş makineleriyle yapılan incelemede Adana'nın İmamoğlu Belediyesine bağlı Malıhıdırlı köyündeki 35 kuyudan birinin altının boş olduğu tespit edildi.

Kuyu olduğunu belirtmek için dökülen betonun iş makinesi yardımı ile kaldırıldığı anın yer aldığı görüntülerde kuyudan eser olmadığı ve betonun toprağın üzerine dökülmüş olduğu görülüyor.