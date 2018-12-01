VİDEO | Küba dostları Ankara'da 'Yo soy Fidel' sloganıyla buluştu

José Martí Küba Dostluk Derneği'nin 'Büyük İnsanlık 60 Yaşında: Kübalılar Devrimi Anlatıyor' temasıyla başlattığı etkinliğin Ankara ayağı gerçekleştirildi. TKP ve Küba Komünist Partisi'nden temsilcilerin katılımıyla yapılan etkinlikte salon 'Yo soy Fidel /Ben Fidel'im' sloganıyla coştu.

Jòse Marti Küba Dostluk Derneği'nin (JMKDD) "Büyük İnsanlık 60 Yaşında" başlığıyla düzenlediği ve Türkiye Komünist Partisi ile Küba Komünist Partisi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Küba Devrimi'nin 60. yılı etkinlikleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul ve İzmir'de yapılan buluşmayla başlamıştı. Etkinlik dizisinin üçüncü ve son ayağı Ankara'da Vedat Dalokay Balo Salonu'nda gerçekleştirildi.

Dengin Ceyhan'ın piyano dinletisiyle başlayan etkinlik, Küba'nın tarihsel lideri Fidel Castro'nun anıldığı video gösterimiyle devam etti.

'KÜBA ÖRGÜTLÜ HALK SAYESİNDE 60 YILDIR AYAKTA'

JMKDD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Günay, açılış konuşmasında Küba Devrimi ile Fidel'in aramızdan ayrılışı arasında 58 yıl olduğunu anımsatarak, Bu iki tarih arasında yaşananlar bizim için çok önemli. Fidel'in 58 yılda yaptıkları önemli bir miras bizler için. Bu 58 yıl içinde dünya defalarca çeşitli değişimler geçirdi ama Fidel ve Küba tüm bu badireleri atlattı. Emperyalizm Küba Devrimi'nin nasıl yol olacağını konuştu hep, Fidel'in ölümünden sonra Küba iki ay yaşamaz dediler. Ama 60 yıl önce Küba'dan kaçan çapulcular Küba'ya hâlâ dönemediler.Tüm bunlar halkın örgütlü gücü sayesinde başarıldı, Küba örgütlülük sayesinde ayakta kaldı" dedi.

'FİDEL HER BİR KÜBALININ DEVRİMİ SAVUNMA İRADESİNDE YAŞIYOR'

Küba Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Juan Carlos Marsan Aguilera, konuşmasına TKP ve JMKDD'ye teşekkür ederek başladı. Türkiye halkının Küba'ya ve Fidel'e duyduğu sevgi ve saygının çok önemli olduğunu vurgulayan Aguilera, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fidel 'Tarih Beni Aklayacaktır' adlı savunmasında aslında bir siyasi programı ve kendi kuşağının politik özlemlerini dile getirmişti. Küba'daki devrimci güçlerin birliğini kuran kişiydi. Fidel'in çabalarıyla Küba Komünist Partisi kuruldu. Fidel, bugün elde edilen tüm toplumsal kazanımların elde edilmesinde en önemli figürdür. Bundan 60 yıl önce Küba'da bir devrim oldu Fidel önderliğinde. Bizler o kurtuluş ordusunun başlattığı devrimi sürdürüyoruz. O yıllardan beri tüm Kübalı kuşaklar, kazanımları, sosyal adaleti ve bağımsızlığı savunmak ve sürdürmek için mücadele ettiler. Küba'yı uluslararası alandan izole etmeye çalışıyorlar, ablukayla halkımıza karşı vahşi bir ekonomik savaş yürütüyorlar, bir çok yıkıcı faaliyet üzerinden Küba halkını bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar. Ancak bugüne kadar başaramadılar. Devrim 60. yaşında her zamankinden daha güçlü. Çünkü Fidel öldüğü ana kadar emperyalizmle ve ABD'yle mücadele etti. Bugün Küba, Fidel'in o eşsiz öngörüsüyle yaşıyor, Fidel'in kurduğu sosyalist Küba yaşıyor ve çok yakında devrimimizin 60. yılını dolduracağız. Fidel, her bir Kübalının devrimi savunma iradesinde hâlâ yaşıyor."

Anayasa reformu hakkında da bilgi veren Aguilera, "Anayasa taslağı halk tarafından uzun süredir tartışılıyor. Bu anayasa reformunu, devrimin geleceğinin garanti altına alınması için yapıyoruz. Bu değişiklik, devrimin toplumsal kazanımlarına sahip çıkma iradesidir. Her bir Kübalının devrime sahip çıkma iradesinde Fidel yaşıyor" dedi.

'FİDEL, ÖLÜMÜ YÖNETMEYİ BAŞARDI'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da, "Fidel insanlık tarihine kalıcı bir şekilde kazındı. Fidel'in 80. doğum gününe de katılmıştım. Fidel o dönemde hastaydı, ülkede derin bir kaygı vardı ama Fidel 2007'den itibaren adım adım Küba'yı kendi yokluğuna hazırladı. Ölmeden son 10 yıl boyunca adeta ölümü yönetti. Sıra dışı bir insandı ve sıra dışı bir insan olarak 2016'da milyonlarca kişi tarafından uğurlandı. İnsanlar ağlıyordu ancak asla ve asla çaresizlik hissi yoktu, Küba halkı muazzam bir özgüvene sahipti" dedi.

Dünyanın dört bir yanında devrimi arayan halkların, her gün bu 10 milyonluk küçücük ülkeye borçlandığını ifade eden Okuyan, "Şimdi iki meselemiz var; Küba'yla dayanışma, 'Küba'yı seviyoruz, Küba yaşasın'dan daha fazlasını gerektirir. Ablukaya karşı mücadele edeceğiz. Küba'ya diz çöktürmeye çalışanlara karşı mücadele edeceğiz. Küba'nın elinden tutacağız. Küba halkının devrimci iradesi kolay kolay teslim olmaz. Ama bu da yetmiyor, milyarlarca insanın yaşadığı bir gezegende Küba'yı yalnız bırakma lüksümüz yok. Kapitalizmden, emperyalizmden insanlığı kurtarmamız gerekiyor. Kapitalizmde yaşadığımız her gün bir züldür, bir ayıptır" diye konuştu.

Küba anayasası tartışmalarına da değinen Okuyan, söz konusu gündemin Küba'nın sosyalizmden saptığı anlamına gelmediğini dile getirdi. Okuyan, konuşmasını, "Bir tarafta işsizliği unutan Küba, diğer tarafta tuvalet bile bulamayan dört buçuk milyon insan... Bu mantıksız toplumsal sistemden bir an önce kurtulmamız gerekiyor" sözleriyle sonlandırdı.

Etkinlik, salondaki coşkulu "Yo soy Fidel / Ben Fidel'im" sloganlarıyla sona erdi.