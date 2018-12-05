VİDEO | Köylülerden jandarmaya: Halkı değil, şirketleri koruyorsunuz

Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Kızılcaköy’de kurulmak istenen jeotermal enerji santraline (JES) karşı günlerdir direnen köylülere, jandarma biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonucunda köylülerden kimileri fenalaştı.

Aydın'da İncirliova'ya bağlı Kızılcaköylü kadınlar aylardır yapılmak istenen jeotermal santrale karşı mücadele ediyor, JES’lerin civar köylerde gördükleri zararlarına karşı köylerini savunuyorlar.

Köylüler köy meydanında bulunan direniş çadırlarını, üç gün önce JES yapılmak istenen arazinin karşısına taşıdı. Dün köylülerin şirket yetkililerini protesto etmesine jandarma ve polis müdahale etti. "Bize kucak açan yok. Oy vermeseydiniz diyorlar" diyen köylüler, asker ve polise "siz halkı değil şirketleri koruyorsunuz" diye bağırdı.

Bugün de köye TOMA ile giren polis ve jandarma, aralarında çocukların ve yaşlıların da olduğu köylülere biber gazı ile müdahale etti. Polis ve jandarmanın sert müdahalesi nedeniyle bazı köylüler hastanelere kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen köylüler protesto alanını terk etmedi.

Gazeteci Özer Akdemir Kızılcaköy’de yaşanan protesto ve sert müdahalelerle ilgili sosyal medya hesabında görüntü ve fotoğraflar paylaştı.