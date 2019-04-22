VİDEO | Kılıçdaroğlu'na saldırının yeni görüntüleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde dün katıldığı asker cenazesinde uğradığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara Çubuk Akkuzu Mahallesi'ndeki cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, dün törendeki bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Uğradığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı:





Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş görüntüleri sosyal medya hesabından, ''Bir gazeteci yolladı... Çalıştığı kanal yayınlamamış... Genel Başkanımız Sn.Kılıçdaroğlu'na yapılan alçak ve şeref yoksunu saldırının yeni bir görüntüsü. Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, genel başkanımızı korumaya alıyor, basın mensupları eziliyor. Unutma; unutturma!'' diyerek paylaştı.