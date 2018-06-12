VİDEO | Kep ve cübbe verilmeyen pantomim öğrencileri böyle mezun oldu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Pantomim Sanat Dalı Bölümü’nün kapatılma kararının ardından, yönetim mezun olan öğrencilere kep ve cübbe vermeyi uygun görmeyince, bölümün kurucusu Vecihi Ofluoğlu, öğrencilerini pantomim usulüyle mezun etti.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda bulunan Pantomim Sanat Dalı Bölümü’ne bu dönem öğrenci alınmaması üzerine, bölümün kapatılacağı ortaya çıkmıştı.

Pantomim öğrencilerinin mezuniyet töreni, kararın protesto edildiği bir gösteriye dönüştü.

Törende bir konuşma yapan Pantomim Sanat Dalı Bölümü Kurucusu Vecihi Ofluoğlu, okul yönetiminin bölümlerine cübbe ve kep vermeyi de uygun görmediğini üzülerek öğrendiğini söyledi.

Ömrünün yarısının bu bölümde geçtiğini ve çok üzgün olduğunu belirten Ofluoğlu, sanatçıların her şeye çözüm bulacağını vurgulayarak, cübbe ve ve kep verilmeyen öğrencilerini bir pantomim gösterisiyle mezun etti.

Gazete Müstehak'ın yayınladığı o görüntüler şöyle;