VİDEO | Kemal Sunal'ı hedef alan AKP'li yazarın derdi belli oldu

AKP'li yazar Cemile Bayraktar'ın Kemal Sunal'ı hedef almasının asıl nedeni belli oldu.

AKP'li yazar Cemile Bayraktar'ın Kemal Sunal'a ilişkin, "Bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret" sözlerinin asıl nedeni belli oldu.

Sunal'ın filmlerinde gericilerin hedef alınmasını kaldıramadığını ilan eden Bayraktar, "Benim değerim? İmama müezzine hocaya 'sapık,kalpazan' imajı çizip, Müslümanların yaşadığı ülkede 'milletin değeri' olup kariyer elde etmek dokunulmaz olmak niye size has, sizin değeriniz var dokunulmaz da başkasının yok mu? Siz eleştiri kabul etmeyeceksiniz biz hakareti edeceğiz öyle mi?" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, daha sonra da bir metin paylaşarak Kibar Feyzo ve Züğürt Ağa filmlerini örnek gösterdi.