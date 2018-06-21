VİDEO | Kemal Okuyan işçilerin iktidarında 'Saray'ın akıbetini açıkladı

TKP Genel Sekreteri ve Bu Düzen Değişmeli Platformu İzmir 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Kemal Okuyan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın işçilerin iktidarındaki akıbetini açıkladı.

TKP Genel Sekreteri ve Bu Düzen Değişmeli Platformu İzmir 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Kemal Okuyan, sosyalist bir adayın Meclis'te olduğu Türkiye'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayının ne yapılacağına ilişkin, "Gündemin Ötesi" programında açıklamada bulundu.

Önceki hafta İzmir Konak Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nden yapılan canlı yayında, gazeteci Barış Terkoğlu'nun sorularını yanıtlayan Okuyan, Erdoğan'ın 1150 odalı sarayının, işçilerin yönetimde olduğu bir Türkiye'de ne yapılacağını şöyle yanıtladı;