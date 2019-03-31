VİDEO | Kadıköy'de muhtar adayı destekçileri okul bastı, bir kişi bıçaklandı

Kadıköy'de bulunan Nihat Işık İlkokulu'nda bir muhtar adayının destekçileri olduğu öğrenilen bir grup okulu basarak bir kişiyi bıçakladı.

Kadıköy’deki Nihat Işık İlkokulu’nda 15-20 kişilik bir grubun okulu basarak bir kişiyi bıçakladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre bir muhtar adayının çevresinden olan grup diğer muhtar adayının destekçisi olan Tolga ismindeki genci bıçakladı. Olay esnasında orada olanlar bıçaklanan gencin tüm mahallelinin tanıdığı biri olduğunu, saldıran gruptakilerin ise bu mahalleden olmadığını aktardı.

Saldırıya uğrayan gencin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Olay yerinden görüntüler şu şekilde: