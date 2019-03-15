VİDEO | İzmir'de başka bir seçenek daha var: Emeğin İzmir'i için...

TKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Senem Doruk İnam, seçim çalışmalarına, TKP'nin seçimlere neden katıldığına ve İzmir'e ilişkin neler düşündüklerine, neler yapmak istediklerine ilişkin konuştu.
Sürekli kötülük üreten, insanı yok sayan, parayı yücelten, gençlerin geleceğini ve kadınların yaşam hakkını elinden alan bu düzene mahkum olmadıklarını söyleyen İnam, "hayalini kurduğumuz bir ülke ve İzmir için mücadeleye ediyoruz" dedi.
Senem Doruk İnam, rant uğruna talan edilen, yeşil alanların yerine çirkin gökdelenlerin, AVM'lerin yükseldiği İzmir'in sosyalizm ile güzelleşecegini vurguladı.