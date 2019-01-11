VİDEO | İzenerji işçilerine polis saldırısı: İzmir'de belediye işçileri iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzenerji şirketi işçileri toplu iş sözleşmesi talepleri için büyükşehir belediyesi önünde toplanınca, polis biber gazı sıktı, copla saldırdı. 15 işçi gözaltına alındı. Bunun üzerine yetkili sendika Genel-İş eylem çağrısında bulundu. Çağrı üzerine otobüs ve çöp kamyonu şoförleri kontak kapattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzenerji işçileri bu sabah Konak’ta toplanarak, belediye binasına yürüdü.

“Toplu sözleşme hakkımızı gasp ettirmeyeceğiz” pankartıyla Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen Genel-İş sendikasına bağlı işçiler ve sendika yöneticilerine polis izin vermedi. İşçiler, taleplerini iletmek için belediyeye doğru yürümekte ısrar edince, polis işçilere saldırdı. Coplu ve biber gazlı saldırının ardından, aralarında Genel-İş yöneticilerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Genel-İş İzmir 2 nolu şube başkanının giysileri polis saldırısı sırasında yırtıldı.

GENEL-İŞ GENEL EYLEM ÇAĞRISI YAPTI

DİSK, İzmir’de Genel-İş’e bağlı tüm iş kollarındaki üyelerini 13.00’te Konak Meydanı’nda gerçekleştirilecek protestoya çağırarak, örgütlü işyerlerinde yarım gün iş bırakma kararı aldı.

Bunun üzerine otobüs ve çöp kamyonu şoförleri kontak kapattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan işçiler, sloganlarla Aziz Kocaoğlu'nu protesto etti.

SENDİKADAN AÇIKLAMA

Sendikadan şu açıklama yapıldı: “Toplu sözleşme hakkı için eylem yapan DİSK üyesi İZENERJİ işçilerine yapılan polis saldırısını kınıyoruz. Gözaltılar alınanlar derhal serbest bırakılmalı. Tüm emek ve demokrasi güçlerini saldırıyı protesto etmek ve toplu sözleşme hakkında diretmek için bugün saat 13:00’te yarım gün iş bırakacak olan işçilerin yanına çağırıyoruz.”

Genel-İş’in eylem çağrısı üzerine Konak Meydanı’na çıkan yollar, otobüsler ve çöp kamyonları tarafından kapatılmaya başlandı.













EYLEMDEN SONRA İŞBAŞI YAPTILAR

İş bırakma eyleminin tamamlayan işçiler daha sonra işbaşı yaptılar.